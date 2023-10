Manoel Gomes, de 'Caneta Azul', anuncia fim de relacionamento

Apenas duas semanas após anunciar que estava namorando, o cantor maranhense Manoel Gomes, conhecido pela música "Caneta Azul", usou as redes sociais para desmentir os boatos que estava noivo. Ele estava em um romance com empresária tocantinense e cirurgiã-dentista, Maria Reis.

Em um vídeo, Manoel alegou que colocou um fim no namoro, após perceber que a mulher estaria interessada em seus bens financeiros. Segundo o cantor, o casal passou um tempo juntos e estaria apenas ‘se conhecendo’ melhor.

“Estou esclarecendo um boato de que estaria noivo da Maria, negativo, eu nem tô. Ela passou quatro dias na minha casa, viemos se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais e contas bancárias”, disse o cantor.

Gomes disse ainda que Maria teria pedido para que ele comprasse uma aliança para o casal.

“Ela foi embora. Então como ela estava com muita pergunta do que eu tinha, dos meus bens, eu fiquei fora dela e não quis nada. Ela está dizendo que é minha noiva, negativo, eu não tenho nada de noivado com Maria, desejo tudo de bom para ela e a família dela”, esclareceu ele