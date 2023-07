Manoel Soares anuncia novo projeto, o agregador de notícias Bombou

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador, jornalista e ativista social Manoel Soares acaba de lançar o projeto multiplataforma Bombou, um agregador, que vai levar ao público as principais notícias que repercutiram na mídia em geral, nas redes sociais e que podem impactar a sociedade.

Com projetos em andamento, este é o primeiro lançamento de uma série que Manoel vai divulgar ao longo deste ano. O agregador de notícias Bombou tem apresentação e edição final do jornalista, que reuniu um time de profissionais com o objetivo de democratizar a informação e com uma linguagem simples e de fácil acesso à população.

''Levar informação para a população está no topo de prioridades do meu trabalho de comunicador, e o Bombou é um boletim de notícias multiplataforma que vai trazer diariamente os principais temas abordados pela mídia e redes sociais, mas com uma linguagem simples, de fácil compreensão, resumindo tudo o que de fato as pessoas precisam saber para se manterem informados. Se bombou, está no Bombou!'', disse ele.

O agregador de notícias Bombou estará disponível a partir desta segunta-feira (16) nas principais plataformas de áudio e vídeo (Spotify, YouTube e Facebook), redes sociais do apresentador, e terá episódios inéditos todos os dias, às 17h.

No primeiro episódio, Manoel faz um resumo de variados temas: políticas públicas, entretenimento, saúde, acontecimentos gerais, entre outros.