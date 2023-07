Manoel Soares se pronuncia sobre saída da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manoel Soares se pronunciou nas redes sociais sobre a saída da Rede Globo nesta sexta-feira (30). O apresentador relembrou momentos importantes da emissora e do programa Encontro, no qual se envolveu em polêmica com Patrícia Poeta.

"Estou saindo da TV Globo, que me permitiu chegar a milhares de casas, contar milhares de histórias", disse Manoel em vídeo no Instagram. "Durante a pandemia, fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas".

O apresentador disse não ter ressentimentos à Globo ou aos colegas: "não estou triste, não estou magoado. Tenho muitos amigos dentro da TV Globo". Ele ainda deu boas-vindas aos novos amigos que chegam: "bem-vindos à minha vida".