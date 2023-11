Marília Mendonça continua quebrando recordes nos streamings

A morte de Marília Mendonça, aos 26 anos de idade em um trágico acidente aéreo, completou exatos dois anos, no último domingo (5), mas a rainha da sofrência nunca deixou de ser lembrada e admirada. Tanto, que a artista segue quebrando recordes na música e deve ter sua história eternizada em um filme.

Diariamente presente nos fones dos brasileiros, Marília foi a segunda artista mais ouvida no país em 2021. No ano seguinte, ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify nacional.

Em janeiro, deste ano, a música "Leão" (parceria da goiana com rapper Xamã), se tornou a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir mais de 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia.

Já em maio, Marília se tornou a primeira artista brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o Chart Data.