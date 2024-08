Maraisa se emociona em ensaio de pré-casamento

A cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, se emocionou na gravação de pré-wedding com Fernando Mocó em Tocantins, na última terça-feira (6).

Parte dos cliques e vídeos de bastidores foram postados nesta quarta (7) no Instagram dos fotógrafos no perfil da Quarto Films. “Quem não acreditou, que acredite”, disse a cantora, entusiasmada.

As filmagens foram realizadas na Bacia do Tocantis-Araguaia . Um clipe divulgado mostra vários momentos românticos entre Maraisa e Fernando.

O vídeo ganhou, inclusive, uma trilha significativa e simból0ca: o hit "Cinco Minutos ou 50 Anos".

Festa do Peão

As irmãs, de 36 anos, estão confirmadas na programação da Festa do Peão de Barretos, que acontece entre 15 e 25 de agosto. A dupla se apresenta na sexta-feira (16). As sertanejas se apresentam no mesmo dia que, Simone Mendes e Bruno & Marrone.