Marcelo Barra sai na estrada com nova turnê "Bom Demais da Conta"

O cantor Marcelo Barra inicia hoje, a partir das 17h30, a turnê "Bom Demais da Conta", no Câmpus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Itumbiara. Na sequência, o artista visitará Inhumas (01/09), Bonfinópolis (08/09), Anápolis (11/09), Ceres (28/09), Goiânia (06/10) e Paraúna (12/10). Rio Verde e Senador Canedo também estão no roteiro, com datas a serem definidas. As apresentações são gratuitas.

Barra vai percorrer o interior com sua banda, composta por Jáder Stéter (bateria), Zelão (baixo), Hermes Fonseca (guitarra) e Lázaro Silva (teclados). No repertório, os maiores sucessos do artista, como "Araguaia", "Saudade Brejeira", "Goiás é Mais", "Frutos da Terra", "Goiano de todo Canto", "Pequi" e "Bom Demais da Conta".

Além dos sucessos regionais, o artista apresentará sucessos da MPB e da música internacional, mantendo suas características de interpretação. O cantor entrou no mundo da música em 1976, aos 16 anos, no Festival Comunicasom, em Goiânia, quando interpretou "Araguaia" e sagrou-se campeão do concurso, escrevendo seu nome na música goiana. Mais tarde, Fafá de Belém gravou a canção e Marcelo Barra se tornou conhecido no meio musical de todo o País.

Falar de Goiás, sua gente, seus rios, suas montanhas e seus costumes foi o jeito que o artista encontrou para se expressar. "Cora Coralina", por exemplo, foi homenageada com uma canção homônima, que ganhou videoclipe, dirigido por Takinho, que foi mostrado para todo o Brasil no programa Fantástico, da Rede Globo.

A turnê tem apoio do programa E+ Cultura, do Grupo Equatorial Energia, via Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes.