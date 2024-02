Marcelo Martins alcança 1 milhão de visualizações no YouTube com novo hit

Marcelo Martins, ex- primeira voz da renomada dupla João Lucas e Marcelo, tem capturado a atenção do público com seu mais recente lançamento, "Só de Lembrar dá Medo". O hit ultrapassou 1 milhão de visualizações orgânicas no Youtube e já aponta para ser o destaque do Carnaval 2024.

A música marca uma significativa transição na carreira solo de Marcelo, que agora se aventura em apresentar composições originais, evidenciando seu talento não apenas como intérprete, mas também como compositor.

"Só de Lembrar dá Medo" traz um ritmo contagiante típico do piseiro, um estilo musical que tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil. A letra da música aborda, de forma leve e bem-humorada, temas relacionados à liberdade e à aversão ao compromisso formal, ressonando fortemente com o espírito festivo do Carnaval.

A faixa representa não apenas um novo capítulo na trajetória musical de Marcelo Martins, mas também um retorno às suas raízes, conectando-se intimamente com a alegria e a irreverência características da maior festa popular do Brasil.

Carreira

A história de Marcelo Martins na indústria musical é marcada por sucessos anteriores como "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", entre outros, que solidificaram sua posição no cenário do sertanejo universitário. Sua parceria com João Lucas foi um marco importante em sua carreira, rendendo-lhes reconhecimento nacional e internacional.

Após a separação da dupla em 2019, Marcelo optou por uma carreira solo, buscando explorar novas possibilidades musicais e se expressar de maneira mais autêntica. Seu trabalho solo tem sido caracterizado por uma busca por diversidade musical, afastando-se do estilo "funknejo" e aproximando-se de uma sonoridade mais romântica e, agora, com "Só de Lembrar dá Medo", revisitando o universo festivo com uma pegada de piseiro.

O sucesso de "Só de Lembrar dá Medo" no YouTube, onde rapidamente alcançou a marca de 1 milhão de visualizações, é um testemunho do carisma e da habilidade de Marcelo em se conectar com o público. O lançamento deste hit não apenas solidifica sua presença no mercado musical como artista solo, mas também destaca sua versatilidade e capacidade de inovar, mantendo-se relevante em um cenário musical em constante evolução.