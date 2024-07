A Espanha alcançou mais uma vez o topo do futebol europeu ao conquistar o título da Eurocopa de 2024. Em uma final emocionante contra a Inglaterra, realizada no Estádio Olímpico de Berlim, domingo (14), a equipe espanhola venceu por 2 a 1. Oyarzabal foi o herói da partida, marcando o gol decisivo nos minutos finais, após Nico Williams abrir o placar para a Espanha e Palmer empatar para os ingleses.

A celebração da vitória foi marcada por uma atmosfera festiva e contagiante, com os jogadores espanhóis dançando ao som do icônico sucesso brasileiro da década passada, "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha". Marcelo Martins, primeira voz do hit que se tornou um fenômeno enquanto era parte da dupla João Lucas e Marcelo até a separação em 2019, compartilhou sua emoção com a repercussão da música durante a comemoração da seleção espanhola.

"Sinto uma gratidão indescritível ao ver como 'Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha' continua a ser um fenômeno entre os jovens jogadores. É incrível como uma música que criamos há mais de uma década ainda tem esse poder de unir pessoas e marcar momentos tão especiais como este na Eurocopa," disse Marcelo Martins em suas redes sociais.

Com este quarto título, a Espanha se consolida como a maior campeã da história da Eurocopa, superando a Alemanha e reafirmando seu domínio no cenário do futebol europeu. A vitória em solo alemão acrescenta um capítulo histórico à trajetória da Fúria, que demonstrou seu talento e determinação ao longo do campeonato.