Marcelo Martins grava primeiro DVD solo em Goiânia

O cantor e compositor Marcelo Martins gravou em Goiânia neste domingo (20) o seu primeiro DVD desde a separação da dupla com João Lucas, ocorrida há três anos. Com as assinaturas de Anézio Oliveira e Felipe Duran na produção musical; Wlad Borges na produção vocal e Alexandre Duarte na direção audiovisual e produção geral do evento, o DVD foi gravado no Condomínio Aldeia do Vale. O evento foi restrito para 100 convidados.

Foram gravadas 13 músicas, destas três inéditas e dez regravações de grandes sucessos do sertanejo. Entre as inéditas estão, "É Você", que teve a participação do sertanejo Marrone, "Chorar fazendo amor" e "Mesa de lata", todas composições de Marcelo Martins e parceiros.

Para o cantor, a gravação deste DVD marca uma 'virada de chave' em sua carreira. "Iniciamos um novo momento que está sendo pensado e sonhado há um ano. As músicas foram escolhidas a dedo. Além de contar a minha história, elas contam a história da música sertaneja. As canções inéditas seguem a mesma linha das outras e se destacam por exaltar o romantismo, que é uma marca do sertanejo" destacou o cantor.