Marco Luque se apresenta em Goiânia e Anápolis neste fim de semana

Marco Luque diz estar na melhor fase da carreira e se sente completo em todas as áreas da vida. O humorista, de 50 anos, segue em turnê de encerramento do stand up "Dilatados", que segue em cartaz há mais de três anos nos palcos brasileiros. Neste sábado (12), o paulistano leva a peça para o Teatro São Francisco, em Anápolis, e no domingo (13) ao Teatro Rio Vermelho, no Centro de Goiânia.

Os ingressos para a apresentação estão à venda pelo site da Ingresso Digital e variam de R$ 35 a R$ 120. A classificação indicativa é de 14 anos.

Sinopse

Em "Dilatados", Luque retira das ruas de São Paulo alguns tipos comuns que circulam todos os dias na maior cidade da América Latina e joga tons de exagero e humor. Enquanto Mustafary é um vegetariano controverso que prega a sustentabilidade, Jackson Faive é um motoboy que gosta de trocar ideia sobre tudo e todos. O ator também integra o elenco do filme "Passagrana", do diretor Ravel Cabral.

“Este ano tem sido muito especial pra mim. Tanto no profissional, quanto no pessoal. Estou fazendo meus shows, protagonizei o No Corre que passou na Globo, Multishow e está disponível para quem quiser assistir no Globoplay, participei de uma experiência diferente atuando no Passagrana e estou com outros projetos profissionais paralelos que estão para sair do forno. Me sinto completo em todas as áreas da minha carreira e cada vez mais feliz”, desta o artista.

“Acho que o mais difícil para mim é fazer humor para as telas e o mais fácil é no palco. Quanto estou no teatro, a resposta e o calor do público são sempre imediatos, e isso não tem preço. Quando faço para as câmeras, dependemos muito do diretor e de confiar no nosso feeling para termos esse retorno”, reflete ele.