Marcos Oliveira, o Beiçola, diz não ter para onde ir após ordem de despejo

Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", disse que não tem para onde ir após receber ordem de despejo para deixar o apartamento em que mora, no Rio de Janeiro, por atraso no pagamento do aluguel.

Oliveira afirmou estar "em pânico" com a decisão da Justiça do Rio, que autorizou o despejo. "Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos", declarou o famoso em entrevista ao O Globo.

O ator disse não ter condições de alugar um novo lugar e pediu oportunidade de emprego. "Eu tô sem dinheiro e não posso alugar nada no meu nome. Não sei como vai ser daqui pra frente. Eu só quero trabalhar."

A Justiça determinou que Oliveira deve deixar o apartamento até 4 de setembro. O ator estaria há mais de três meses sem pagar o aluguel, que tem valor de cerca de R$ 3.500.

Marcos Oliveira vem enfrentando problemas financeiros ao longo dos últimos anos. O ator sofre com a falta de emprego e com uma fístula na uretra desde o fim de 2016. Em entrevista na época, ele contou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo durante "A Grande Família", série que durou 14 anos.

Em 2016, Marcos disse ter gastado R$ 85 mil para tratar da doença rara. À época, ele chegou a interromper o tratamento devido às dívidas acumuladas. No ano passado, o artista já havia recebido ordem de despejo, mas na ocasião conseguiu quitar as parcelas atrasadas do aluguel graças a uma doação de R$ 50 mil que recebeu da influenciadora Deolane Bezerra. O último trabalho dele na Globo foi na novela "Deus Salve o Rei" (2018).