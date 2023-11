Marido de Ana Hickmann confirma agressão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (13), o marido de Ana Hickmann confirmou a agressão à apresentadora no sábado (11). Dois dias após ela registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica, Alexandre Correa afirma que mentiu quando, inicialmente, negou o ocorrido.

"Quando eu vi aquela nota, entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu'", disse ele.

Correa ainda afirma que ficou em pânico com a repercussão do caso, classificado, segundo ele, como uma "desinteligência entre casais". "Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", contou ao portal Splash.

Em publicação no Instagram, o empresário negou que tenha dado uma cabeçada em Hickmann.

"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

A apresentadora participou do programa Hoje em Dia na manhã desta segunda-feira (13). Ao fim da atração, ela afirmou não se sentir pronta para falar sobre o assunto porque o momento é difícil.

"Queria agradecer pelas mensagens. Assim que estiver mais forte, trarei tudo o que está no meu coração."