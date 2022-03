Marido de Paulinha Abelha realiza último desejo da cantora: “Ela ficará muito feliz”

Depois da morte de Paulinha Abelha, no mês passado, o influenciador digital Clevinho santos, marido da cantora, irá realizar seu último desejo: lançar uma música inédita deixada pela integrante do Calcinha Preta. “Tenho certeza que ela ficará muito feliz de entregar esse presente. A música é linda e é a cara dela. Será nossa eterna lembrança de como ela cativava, tinha seu brilho único que nunca será apagado", declarou Clevinho.

Em sua conta no Instagram, o viúvo de Paulinha também postou um convite para a missa de 30 dias da morte da cantora, a ser realizada em Aracaju na quinta-feira (24). Paulinha Abelha morreu aos 43 anos depois de complicações renais, hepáticas e neurológicas. Uma das suspeitas dos médicos é o problema tenha sido causado por excessos de remédios e chás para emagrecer.

Paulinha se tornou vocalista do Calcinha Preta em 1998. Ela deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela estava de forma fixa no comando do Calcinha Preta, onde atualmente também cantam Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver.