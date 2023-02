Marido e amigos de Britney Spears planejaram nova intervenção

O marido de Britney Spears, Sam Asghari, e amigos próximos planejaram uma nova intervenção na vida da cantora. A artista estaria lutando com a saúde mental e abusando de substâncias, e a intenção era levá-la para uma casa em Los Angeles, a fim de ser monitorada por médicos. As informações são do site norte-americano TMZ.

Britney estaria tomando remédios que a deixam alterada, "perdendo o controle" com regularidade. Para alterar a situação, ela seria levada, na última terça-feira (7), para uma casa alugada pelo empresário por dois meses em que estaria sob acompanhamento de seu marido, um intervencionista e médicos.

Fontes afirmaram ao TMZ que a artista pop teria descoberto o plano e aceitou consultar um clínico no dia seguinte. "Tenho medo que ela morra", afirmou um dos amigos, entrevistado pelo site, que não quis se identificar.

Em janeiro, Britney foi flagrada discutindo com o marido em um restaurante e filmada falando coisas sem sentido. Testemunhas descreveram o comportamento da cantora como "maníaco".

Anteriormente, a norte-americana passou por episódios de problemas de saúde mental e foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela ficou 13 anos sob a tutela do pai, até novembro de 2021.