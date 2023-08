Marina Ruy Barbosa se destaca em festa de 'Fuzuê' e Lilia Cabral pede para esquecer o passado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giovana Cordeiro é a protagonista da próxima novela das 19h, "Fuzuê", mas a antagonista já está dando o que falar. Marina Ruy Barbosa arrastou repórteres e fotógrafos na festa de lançamento da trama nesta terça-feira (1), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Todo mundo queria saber sobre a primeira vilã da carreira. "Estava querendo há muito tempo uma personagem assim capaz de vilanias terríveis. Adoro fazer mocinhas, adoro fazer novelas, mas, eu estava querendo mostrar o meu outro lado", diz ela.

Marina também não negou que recusou várias produções da emissora antes de "Fuzuê". "Verdade. Tive uma conversa com a direção da casa e chegamos ao acordo que voltaria com uma personagem completamente diferente do que já tinha feito. Li a sinopse de Preciosa e gostei".

Preciosa, na novela, é filha de Bebel, interpretada por Lilia Cabral. As duas trabalharam juntas em "O Sétimo Guardião" (2019) e até tiveram um desentendimento nos bastidores - que parece ter ficado para trás. Na época, conforme apurado pelo jornal Extra, Lilia teria chamado Marina de "garota mimada", por conta de um atraso para gravar. "Isso já passou, gente. Passado não caminha para frente. Se não tivesse tudo bem, não estaríamos trabalhando juntas. Chega desse assunto", resmunga Lilia.

Edson Celulari foi outro que também torceu um pouco o nariz - não por questões sobre o clima nos bastidores -, mas a possibilidade de ser colocado sob pressão para manter a audiência da faixa horária após o sucesso de "Vai na Fé". "Vejo mais sorte do que pressão propriamente dita. 'Vai na Fé' foi um trabalho belíssimo, cativou o público e o nosso compromisso é honrar essa boa herança deixada", comenta.

Escrita por Gustavo Reiz, "Fuzuê" une comédia, drama, ação e mistério e estreia no dia 14 de agosto.