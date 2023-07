Marisa Monte faz show em Goiânia

A cantora e compositora Marisa Monte é atração em Goiânia no dia 16 de setembro. O show faz parte da turnê Portas e promete encantar os fãs com canções do álbum solo mais recente, gravado durante a pandemia, além de sucessos da carreira de mais de três décadas da artista.

A apresentação será às 22h, na área anexa ao Garden Flamboyant, no Flamboyant Shopping. A venda online de ingressos foi aberta nesta segunda-feira (24) pelo site https://www.alphatickets.com.br/ e, a partir de sexta-feira (28), as entradas poderão ser adquiridas em estande do Piso 3 do Flamboyant. Os valores variam de R$ 190 a R$ 600 (1º lote), com opções de meia entrada previstas por lei.