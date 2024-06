Marisa Monte recebe título de doutora honoris causa da USP

Marisa Monte, 56, recebeu nesta segunda-feira (24) o título de doutora honoris causa pela Universidade de São Paulo (USP). A proposta do título foi realizada pela Faculdade de Educação (FE-USP) e destacou a qualidade do trabalho artístico, além de "sua atuação como defensora das artes, da democracia e da educação" e também o envolvimento com a comunidade

A cantora é embaixadora do programa USP Diversa, que arrecada recursos e oferece bolsas de estudo para estudantes em situação socioeconômica vulnerável. Ela também criou o Espaço Imaginário Marisa Monte, espaço do Instituto do Coração (Incor) onde os pacientes podem encontrar conforto emocional por meio da doação de instrumentos musicais, livros e outros materiais.

Marisa se tornou a 123ª pessoa a receber o título pela USP e a terceira mulher. Antes dela, também foram nomeadas: a zoóloga alemã radicada no Brasil Eveline Du Bois Reymond Marcus, e a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei de proteção contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, há 18 anos.

No sábado (22), a cantora se apresentou no evento que celebrou os 90 anos da Universidade e defendeu mais cotas para estudantes. "É uma honra participar de um projeto da USP para colocar mais alunos cotistas na universidade". Marisa cantou ao lado da orquestra sinfônica da USP, a OSUSP, e do cantor Arnaldo Antunes.