Mart'nália revela que namorou chacrete e teve crush em Malu Mader

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mart'nália compartilhou memórias da infância e adolescência no podcast "A Playlist da Minha Vida", apresentado pela atriz Fernanda Torres. Ao som de uma seleção de músicas que a representam, a cantora expôs detalhes inéditos sobre intimidade.

A cantora revelou que teve crush por Malu Mader, o ícone dos anos 1990. Ao comentar sobre a música "Oceano", de Djavan, Mart'nália relembrou novela "Top Model": "Era tema da novela da Malu Mader. Malu, com aquelas sobrancelhas grossas". Anos depois, ela namorou Renata Mader, sobrinha da atriz.

Ela também contou que namorou uma chacrete -como eram chamadas as assistentes de palco do Cassino do Chacrinha- , mas não cedeu às perguntas sobre a ex. "Ela tinha algum tema? Você namorou a Índia Potira, Mart'nália?", quis saber Fernanda, que recebeu um "deixa para lá. Vai que ela está viva ainda" como resposta.

Mart'nália contou que, desde a infância, a questão da homossexualidade não era problema. Filha de Martinho da Vila e nascida em família grande, com muitos irmãos e primos, a convivência era natural: "Eu usava as roupas dos meus primos. A gente fazia tudo junto". "Deixa ela, ela nasceu trocada. Ela é moleca", dizia a avó.