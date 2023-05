Martin Scorsese encontra papa Francisco e anuncia filme sobre Jesus

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Martin Scorsese, 80, se encontrou com o papa Francisco durante uma viagem pela Itália, após a sua passagem pelo Festival de Cannes, e anunciou que fará um filme sobre Jesus.

Apelo do papo sobre uma produção bíblica. Conhecido pela sua inclinação religiosa, o premiado cineasta contou sobre o encontro com Francisco no Vaticano. "Respondi ao apelo do papa para os artistas da única maneira que sei. Imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus", anunciou ele anteontem durante uma conferência. O diretor de cinema indicou que esse pode ser o seu próximo filme. "E estou prestes a começar a fazê-lo", acrescentou ele, segundo a revista Variety.

Encontro privado com o papa Francisco: Também no sábado, antes de participar da conferência A Estética Global da Imaginação Católica, Scorsese e sua esposa, Helen Morris, tiveram um encontro com Francisco em uma breve audiência privada no Vaticano.

Conferência que o cineasta participou no Vaticano. A conferência foi organizada pela revista La Civiltà Cattolica e pela Universidade de Georgetown. Antonio Spadaro, editor da publicação religiosa, disse no site do periódico que, durante a conversa de Scorsese, o diretor ficou comovido ao falar do apelo de papa Francisco "deixe-nos ver Jesus".

Scorsese também citou a sua admiração por "O Evangelho Segundo São Mateus", de Pier Paolo Pasolini. Ele ainda falou sobre o significado do seu filme "A Última Tentação de Cristo" (1988) e da sua pesquisa sobre a figura de Jesus, representado em seu drama "Silêncio" (2016), que retrata a perseguição aos cristãos jesuítas no Japão do século 17.

Sem resposta sobre o novo projeto. O empresário de Scorsese, Rick Yorn, não respondeu ao pedido para comentar sobre o novo projeto religioso do diretor.