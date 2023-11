Martinho da Vila fará show em dezembro, em Goiânia

O cantor Martinho da Vila, de 85 anos, se prepara para se apresentar em Goiânia. Com mais de 45 anos de carreira o sambista integrará a programação da “Feijoada do Tetéu”, no Cel da OAB, na Avenida Furnas, no Jardim Rio Grande, em Aparecida de Goiânia.

O show será no dia 16 de dezembro. Além do artista carioca, o evento também receberá os Heróis de Botequim e Maíra Lemos.

Os ingressos estão disponíveis pela Bilheteria Digital e presencialmente nas Lojas Flávio’s Calçados, no Flamboyant e no Goiânia Shopping.