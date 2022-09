Martinho da Vila faz show em Goiânia com participação especial de Roberta Sá

Em uma lista dos grandes nomes do samba, Martinho da Vila figura entre os obrigatórios. O cantor e compositor carioca apresenta os grandes sucessos da sua carreira no projeto Flamboyant in Concert no dia 27 de setembro, às 19h30, convidando a cantora Roberta Sá para dividir o palco.

Os ingressos podem ser adquiridos através da troca de notas fiscais com data a partir de 1º de setembro, com valores diferenciados para cada setor da plateia que variam entre R$ 500 e R$ 1.200 em compras. O regulamento está disponível no site do shopping (www.flamboyant.com.br).

Do alto dos seus 84 anos, 55 são dedicadas à carreira como sambista. Martinho da Vila é dono de dezenas de sucessos que integram sua discografia de mais de 50 álbuns gravados, como “Devagar, Devagarinho”, “Canta, Canta Minha Gente” e "Mulheres". Ele também tem 18 livros lançados e foi o grande homenageado do desfile da escola de samba Vila Isabel em 2022.

Para o show em Goiânia, ele convida a cantora Roberta Sá para dividir o palco. Ela celebra em 2022 os seus 20 anos de carreira, tendo o samba como grande protagonista do seu trabalho. Recentemente ela gravou o show especial SambaSá, em que homenageia as grandes mulheres do gênero musical como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Jovelina Pérola Negra, além de cantar sucessos de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.

A organização informa que, excepcionalmente para esse show, as trocas de ingressos serão limitadas a um público menor, mas que a mecânica permanece a mesma: a apresentação de notas fiscais de lojas do Flamboyant Shopping com data a partir de 1º de setembro ou enquanto houver ingressos disponíveis dão direito a um ingresso para o show. Algumas pessoas já haviam trocado ingressos anteriormente, já que a apresentação estava marcada inicialmente para março de 2020, quando foi adiada por conta da pandemia de Covid-19 – e, por isso, essas pessoas terão prioridade nas trocas.

Serviço

Show: Martinho da Vila e Roberta Sá no Flamboyant in Concert

Quando: 27 de setembro

Horário: 19h30

Local: Deck Parking Sul – Piso 1 - Flamboyant Shopping Center

Classificação etária: livre

Informações: (62) 3546-2000

Ingressos: regulamento completo e mecânica de trocas no site www.flamboyant.com.br

Próximo show: 25/10 - Zeca Pagodinho