Martinho da Vila sai em turnê pela Europa aos 85 anos

O cantor e compositor Martinho da Villa completou 85 anos recentemente. O artista carioca caba de lançar o projeto "Negra Ópera", que conta com a participação de Chico César, e se prepara para embarcar para uma turnê pela Europa.

“Vou me apresentar em sete países e vai ser meio corrido, queria fazer com uma folga de dois dias entre um destino e outro, mas encareceria a produção”, disse ele, que fará o primeiro show no Porto, em Portugal, nesta sexta-feira (26).

Melhor idade

Martinho conta que na juventude não pensava que seria tão ativo quanto é hoje em dia.

“Nunca me imaginei com 85 anos, principalmente porque quando comecei a cantar uma pessoa de 60 anos era um velhinho”, pontua ele, que é pai de oito filhos, com idades entre 22 e 60 anos, os dois mais novos com Cleo Ferreira, com quem se casou aos 55 anos.

“Não penso em morte, porque ela é uma certeza, não adianta temê-la. Meu sonho quando eu sair da Terra é ser referência para os jovens da minha origem. Sei que ainda tenho muita coisa para fazer e há bastante tempo pela frente... É assim que vou levando a vida. Quem vai devagarinho, chega superbem e descansado”, brica.