Maskavo, Ponto de Equilíbrio e Planta e Raiz participam do Festival Gyn Roots

Festival inédito em Goiás, o Gyn Roots traz a Aparecida de Goiânia bandas que são referência no som reggae, trap e good vibe. Entre as atrações confirmadas estão Maskavo, Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz e Delacruz. O evento será na Chácara Fernando Barra, no dia 20 de outubro, a partir das 19 horas.



As vendas se iniciam nesta quarta-feira (30) através do portal bilheteriadigital.com ou nos pontos físicos (Flávios Calçados do Goiânia Shopping e Flamboyant Shopping). O público poderá escolher entre duas opções de ingresso: Camarote ou Área Roots.

O pacote Camarote Raiz garante acesso aos setores de banheiros exclusivos e open bar de cerveja, água, refrigerante, vodka e whisky no valor de R$200,00. Já a Área Roots Individual, garante o ingresso convencional com acesso à praça de alimentação e setores de banheiros. Os valores são R$80,00 a meia e R$160,00 a inteira.

A organização do evento afirma que o festival trará a oportunidade de participar de discussões, experiências e performances. A expectativa é que os fãs possam desfrutar de shows dos seus artistas prediletos, reconectar com o passado e se inspirar no presente.



SERVIÇO: Gyn Roots

Data: 20 de outubro

Horário: 19 horas

Local: Chácara Fernando Barra, Alameda Pedro de Sá, 313-735 – Aparecida de Goiânia (GO)

Ingressos antecipados: bilheteriadigital.com