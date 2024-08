Matheus, da dupla com Kauan, desabafa após pneu de avião estourar

O cantor Matheus, da dupla com Kauan, contou em suas redes sociais que passou por um susto, junto com a equipe da dupla, após um dos pneus do jatinho em que estavam estourar, no último domingo (18).

Na postagem, o sertanejo revelou que eles já haviam pousado e tranquilizou os fãs. “Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #livramento”, escreveu ele.

Antes do susto, a dupla se apresentou no palco da Festa do Peão de Barretos pela quinta vez. Os dois a já tinham se apresentado em 2013, 2016, 2019, 2023 e 2024.

Completando 15 anos de carreira este mês, eles levaram seus maiores sucessos para o evento.

“Barretos é muito importante para nós, sempre tivemos o sonho de estar presente nessa festa. Agora, aqui pela quinta vez, é indescritível. Trazer um show exclusivo já representa a comemoração dos nossos 15 anos de carreira, que completamos neste mês. Estar aqui é celebrar de maneira especial”, afirmou Kauan na ocasião.