Matheus Fernandes, de 'Coração Cachorro', se apresenta neste sábado (3) em Goiânia

O cantor Matheus Fernandes é a atração deste fim de semana no Laguna Gastrobar. Um dos grandes nomes da nova geração que mistura sertanejo e piseiro, ele se apresenta no próximo sábado (3), com um show repleto de sucessos e músicas que vai agitar o público goiano.

Matheus Fernandes começou cantando forró, mas se destacou ao misturar elementos do sertanejo com batidas eletrônicas em suas músicas. É dono de hits como Late Coração (gravado com o cantor Ávine Vinny e inspirade em música do inglês James Blunt) e Baby me Atende, com mais de 159 milhões de visualizações no YouTube.

O artista cearense que trocou o marketing político pela carreira musical começou no ramo como compositor. Escreveu músicas como Mulherada na Lancha e Chama o Samu, que foram interpretadas por Wesley Safadão.

Mas Matheus decidiu soltar a voz e ganhou fama após gravar o forró Balanço na Rede, em parceria com Xand Avião. Hoje, realiza parcerias com diversos artistas.

Além do show com Matheus Fernandes, o Laguna Gastrobar recebe no mesmo dia outras atrações como a dupla Leandro e Romário, o grupo Bogottá e os Djs Boomer e Victor Alencar. Os ingressos, assim como a reserva de lounges para aproveitar o show, podem ser adquiridos através da plataforma Baladapp.

SERVIÇO

Show:

Matheus Fernandes

Data:

sábado (3/12)

Ingressos:

BaladApp

Local:

Laguna Gastrobar

Endereço:

Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Gloria, Goiânia - GO