Matogrosso e Mathias participam do festival Encontro de Ouro, em novembro, em Goiânia

O festival Encontro de Ouro, que será realizado em Goiânia no dia 29 de novembro, promete muita moda de viola, sertanejo raiz e diversão ao público.

O evento, que promete ser um dos maiores do sertanejo em 2024, acontecerá no Atlanta Music Hall e já anunciou como atrações Matogrosso e Mathias e Guilherme e Santiago. Informações sobre ingressos e outras atrações para a grande noite ainda serão confirmadas. Mais informações podem ser obtidas pelo perfil do evento no Instagram, por meio do @encontrodeourobr.

Sucessos

Com uma carreira que atravessa décadas, a lendária dupla Matogrosso e Mathias é dona de clássicos do sertanejo, como "Pele de Maçã", "24 Horas de Amor", "Tentei Te Esquecer" e "Na Hora do Adeus". Essas canções não apenas marcaram gerações, mas também se tornaram hinos imortais do gênero.

Atualmente, a dupla continua a encantar o público com a nova formação que inclui Rafael Belchior, sobrinho de Matogrosso. Rafael traz uma nova energia ao palco, mantendo viva a essência da música sertaneja.