Matthew McConaughey conta que Woody Harrelson pode ser seu irmão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matthew McConaughey está tendo sérias dúvidas sobre suas origens -ou sobre um suposto parente biológico perdido que, na verdade, é seu amigo há anos. O ator contou no podcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa, que o ator e amigo Woody Harrelson pode ser seu irmão.

Há alguns anos, ele descobriu que sua mãe conhecia o pai de Woody, talvez até de um modo íntimo, mas não quis seguir em frente para sanar a dúvida. "Você sabe, onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha turva. Na Grécia, alguns anos atrás, estávamos sentados conversando sobre como nós somos próximos e nossas famílias também", começou McConaughey. "E minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai.' Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou depois de 'conhecia'. Era um conhecia carregado."

O comentário fez os atores vasculharem o passado da família, e eles acharam alguns recibos e documentos de possíveis encontros entre os familiares no Texas em um período de divórcio de seus respectivos cônjuges.

"Fizemos algumas contas e descobrimos que o pai [de Harrelson] estava de licença ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio. Depois, há possíveis recibos e lugares no oeste do Texas, onde pode ter havido uma reunião, ou o momento de 'conhecer'".

Os dois são amigos próximos há anos, e Matthew conta que os filhos que tem com a modelo brasileira Camila Alves chamam Woody de tio e que até sua família confunde quem é quem.

"Você vê fotos nossas e minha família pensa que muitas fotos dele são minhas. A família dele acha que muitas fotos minhas são dele". As dúvidas, no entanto, ainda pairam, já que Matthew não quis realizar um teste de DNA.

"Olha, é um pouco mais fácil para Woody dizer: 'Vamos, vamos fazer [testes de DNA]', porque o que ele tem a ver com isso?" disse McConaughey. "É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para arriscar e dizer 'espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Eu tenho um pouco mais a arriscar."

Em março, os atores divulgaram que vão contracenar juntos na comédia "Brother From Another Mother", que será lançada na Apple TV+. Eles não revelaram o quanto da vida real inspirou a série. A produção ainda não tem data de estreia.