SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Bin Laden é o sexto líder do BBB 24. Liderança do brother foi conquistada na noite desta quinta-feira (25).

A prova do líder do líder foi um quiz de 18 perguntas. Aquela pessoa que desse cinco respostas certas primeiro vencia o jogo. As questões eram baseadas em vídeos exibidos para os jogadores.

Veja quais foram as questões respondidas pelo líder

Existem pimentões verdes e amarelos na geladeira da casa exibida?

A resposta era sim e acertaram: Beatriz, Davi, Deniziane, Giovanna Lima, Isabelle, Juninho, Leidy, Lucas Henrique, Luigi, MC Bin Laden, Raquele, Rodriguinho, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

Que temperatura aparece no fogão?

A resposta era 250° e acertaram: Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Pitel, Leidy, Lucas, Matteus, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin.

A primeira vez que o robô aspirador aparece ele estava em cima do tapete?

A resposta era não e acertaram: Davi, Fernanda, Pitel, Deniziane, Isabelle, Juninho Leidy, Lucas Luigi, Marcus, Matteus, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin.

Há um pano de prato amarelo ao lado da airfryer?

A resposta era não e acertaram: Beatriz, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Juninho, Leidy, Lucas, Marcus, MC Bin Laden, Michel e Raquele.

Qual é o botão acima de jatos poderosos na lavadora?

A resposta era vapor e MC Bin Laden foi o primeiro a completar cinco respostas completas