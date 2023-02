MC Guimê vence Anjo e indica Key ao paredão do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Semana Turbo trouxe mais uma mudança de rotina para o BBB 23 (Globo). Neste domingo (26), os brothers tiveram uma Prova do Líder e do Anjo conjuntas, em um dia em que as provas não costumam ocorrer.

No desafio, o segundo colocado é automaticamente considerado o Anjo. Ele também poderá enviar alguém ao Castigo do Monstro —e consequentemente ao Paredão.

MC Guimê teve o segundo menor número de caixas abertas, e, assim, venceu o Anjo. O músico escolheu Key Alves para ir ao Paredão desta semana.

COMO FOI A PROVA

Patrocinada por uma máquina de pagamentos, a prova é um circuito com 15 caixas quadradas e tampas de papel.

Apenas quatro caixas contêm um card com vantagens da máquina. São as mesmas caixas com cards em para todos os participantes.

Vence quem encontrar os quatro em menos tentativas. É uma prova de sorte e agilidade.

Caso houver empate no número menor de tentativas, vence o menor tempo.

Ao final, será decidido o novo Líder, novo Anjo e os escolhidos para o Castigo do Monstro.