MC Lucas Bittar lança música "Novinha Tá Show"

“E essa novinha endoido, tá querendo mais”, assim começa o mais recente lançamento do cantor goiano Lucas Bittar. Com uma batida envolvente e produção de Jenner Melo, a canção, lançada no dia 26 de agosto, é promessa de sucesso. Tanto que figurou no top cinco da “Playlist Viral”, da plataforma de streaming Spotify. O clipe de "Novinha Tá Show" disponível no YouTube, já conta com mais de 2 mil visualizações.

Aos 18 anos, o MC goiano costuma se apresentar em boates e bares de Goiás. Ele revela que sempre gostou do universo musical, mas começou a se envolver mais aos 14 anos. “Percebi com o tempo que o funk consciente era o que eu mais me identificava... Tudo em relação a composição aconteceu muito rápido, de acordo com sentimentos que sentia no dia a dia. Desde que comecei a pensar em algo para escrever não parei”, explica Bittar, que é fã do paulista MC Kevin e do MC Lipi.

“Eu estou muito feliz com os resultados e com tudo que está acontecendo. Notei que o público curtiu muito a música ("Novinha Tá Show") e está apoiando o projeto”, acrescenta o jovem artista.

Natural de Goiânia, Lucas exalta ainda o apoio da família, que segundo ele o apoiaram desde o início da carreira. Os familiares, inclusive, chegaram a fazer rifas para arrecadar dinheiro e auxiliar na profissionalização musical do MC Bittar, como o artista é conhecido nas redes sociais. “Eu sou de Goiânia, mas parte da minha família é de Anápolis”, diz ele. “Tive um grande apoio da família. Principalmente do meu irmão, Maurício e daminha mãe, Cristiane. No início de tudo eles acolheram o meu projeto... me ajudaram bastante a realizar esse sonho”, afirma.

Novidades

Quase um mês após o lançamento de "Novinha Tá Show", Lucas Bittar já está preparando novidades, que logo logo sairão do forno, como ele mesmo adianta: “Uma das novidades já está muito próxima de ser lançada. O nome da música é Sabadão, produzida pelo produtor Marcelino”, conta. A próxima canção contará ainda com a parceria do cantor Jeninho e já é muito aguardada pelos fãs de Bittar. "Muita gente que compareceu no show de lançamento de Novinha Tá Show me cobra novas músicas pelas redes sociais", diz ele, satisfeito com o momento promisso que vem vivendo na carreira.