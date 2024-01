MC Poze anuncia chegada do 6º filho

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O Mc Poze anunciou nesta terça-feira (23), em uma rede social, que espera seu 6º filho, e ironizou: "Neymar, vai ficar dificil você me alcançar".

A menos de um ano atrás, Poze anunciava a espera pelo 4º filho, com a influencer Isabelly Pereira. Com 24 anos, o funkeiro já é pai de Júlia, Miguel e Laura, filhos do casamento com Viviane Noronha.

No ano passado, além da filha Jade, que teve com Isabelly, ele também deu boas vinhas a Manuela, filha da também influenciadora Myllena Rocha. Na época Poze se comparou ao também funkeiro Mr. Catra. "Tô chegando", disse, em alusão aos 32 filhos de Catra.

O cantor ainda não anunciou, no entanto, quem é a mãe do sexto filho.