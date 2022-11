Mel Maia diz que colocou DIU após previsão de gravidez inesperada

Mel Maia, de 18 anos, assumiu recentemente o namoro com MC Daniel, mas a atriz ficou preocupada com a previsão de uma sensitiva já para os próximos meses: uma gravidez inesperada. A atriz não pensou duas vezes na hora de providenciar um método contraceptivo a longo prazo para impedir o contato dos espermatozoides com os óvulos. Ela colocou um DIU [dispositivo intrauterino] e contou a novidade para seus seguidores.

"Fui colocar o meu DIU. Eu já estava pensando em colocar há um tempo, mas, quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, decidi colocar! Lene Sensitiva, babys aqui não!", começou Mel, que ainda revelou ter feito o procedimento em um consultório médico.

"Não vou contar detalhes da minha experiência de colocar o DIU. Fiquei acordada o tempo todo no consultório. Eu tinha falado para a médica que queria ficar apagada [anestesiada] porque sinto muitas cólicas no período menstrual. Não precisou. Foi tranquilo", comentou Mel.

A atriz prometeu também voltar a falar sobre o assunto com seus seguidores. "Pois é, gente. Vim aqui só para contar mesmo essa novidade. Agora eu tenho um DIU dentro de mim", destacou Mel, que está escalada no elenco da próxima novela das 19h, da Globo, "Vai na Fé". Ela viverá Guiga, uma estudante de Direito, fashionista e influencer arrogante e fútil.