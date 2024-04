Melhor álbum brasileiro de todos os tempos, Clube da Esquina ganha show no Som no Sax na sexta (26)

Eleito o 7º melhor álbum brasileiro de todos os tempos pela revista Rolling Stone, o 2º melhor disco brasileiro da história pelo Grupo Estadão, e o título de o Melhor Álbum Brasileiro pelo podcast Discoteca Básica, que ouviu 162 especialistas, o ‘Clube da Esquina’, de Milton Nascimento e Lô Borges, ganha uma noite exclusiva no Som no Sax, na próxima sexta-feira (26), à partir das 19h, no Promenade Goiânia.

Com uma capa icônica, com duas crianças negras sentadas, Clube da Esquina foi lançado há 52 anos, em março de 1972, com 21 canções que misturam o Jazz, a MPB e o Rock, e que parte serão reproduzidas pelo guitarrista Fabiano Menezes, mineiro de Belo Horizonte radicado em Goiânia há mais de 20 anos, pelo pianista Diones Correntino, pelo baixista Luís Sardinha e pelo baterista Jader Gomes.

“O quarteto se reuniu em 2022 para realizar essa homenagem. Na época, o disco estava comemorando 50 anos. A princípio, seria feito apenas um show-homenagem naquele ano, mas com o sucesso do espetáculo, o grupo decidiu continuar realizando o show”, conta Fabiano Menezes, que lidera o grupo.

O show possui formato instrumental e linguagem jazzística, cobrindo uma larga faixa do repertório do movimento com arranjos originais e muita improvisação. “Serão tocadas algumas das músicas do disco, como Tudo o que você podia ser, O trem azul, Cravo e Canela, Um girassol da cor do seu cabelo, San Vicente e Clube da Esquina nº 2; além de outras que fazem parte do movimento, sendo lançadas em álbuns posteriores, como Encontros e Despedidas, Travessia, Clube da Esquina, Tarde, Aqui, Oh! e Saudade dos aviões da Panair”, explica Fabiano.

Além de lançar grandes sucessos na época, Clube da Esquina se tornou sinônimo de movimento musical. Especialistas apontam como característica a fundição das inovações trazidas pela Bossa Nova com elementos do Jazz e do Rock. Em 1978, Milton e Lô lançaram o segundo álbum, com mais hits.

O projeto Som no Sax Promenade acontece todas as sextas-feiras com uma proposta musical inédita. Consagrados músicos se unem para preparar um show temático e intimista, que tem se tornado uma atração única nas sextas-feiras. “É uma iniciativa voltada a promover uma experiência sensorial com a música. A ideia é trazer música de qualidade, com comida e bebida de qualidade. Toda semana temos uma temática diferente”, diz o DJ Múcio, responsável pela curadoria do projeto e pela discotecagem nos intervalos de cada apresentação. As apresentações começam sempre às 19h e a entrada custa R$ 30.

Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169.