'Meu Malvado Favorito 4’ tem pré-estreia nesta quarta-feira (2), em Goiânia e Aparecida de Goiânia

O vilão que ganhou corações ao redor do mundo está de volta em uma nova aventura ao lado do seu exército de assistentes adoráveis. Em <FI10>Meu Malvado Favorito 4</FI>, com pré-estreia nesta quarta-feira (3), nos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, Gru enfrenta um novo desafio. Dessa vez, ele não só precisa lidar com novos inimigos, mas também conquistar a confiança de seu primeiro filho biológico, Gru Jr., fruto do relacionamento com a espiã Lucy Wilde. Chris Renaud, responsável pelas duas primeiras animações, retorna ao comando da direção em parceria com Patrick Delage.

O elenco de dubladores traz de volta nomes familiares que ajudaram a dar vida aos icônicos personagens. No original, Steve Carell retorna com sua interpretação inconfundível de Gru. No Brasil, o ex-vilão segue com Leandro Hassum. Kristen Wiig volta a emprestar sua voz para Lucy Wilde, papel de Maria Clara Gueiros na versão nacional. Completam Pamella Rodrigues como Agnes, Ana Elena Bittencourt como Edith, Bruna Laynes como Margô, Lorena Queiroz como Poppy, Mauro Ramos como Silas e Jorge Lucas como o vilão Maxime Le Mal. Pierre Coffin permanece fazendo as vozes macarrônicas dos Minions.

A sequência de Gru chega num excelente momento para os filmes de animação. 'Divertida Mente 2", da Disney/Pixar, em apenas dez dias de lançamento, se tornou a maior bilheteria de 2024 e ultrapassou 1 bilhão de dólares no mundo todo, principal meta dos blockbusters de Hollywood. A franquia "Meu Malvado Favorito", do estúdio Illumination, também faz parte desse seleto grupo de produções do gênero que alcançaram essa cobiçada marca. Tanto o último longa, de 2017, quanto o solo dos Minions, de 2015, superaram esses valores, aumentando a expectativa para o quarto capítulo da saga.

"Meu Malvado Favorito 4" promete não apenas continuar a tradição de sucesso desse universo, mas também explorar novas dinâmicas e aprofundar o desenvolvimento dos personagens. A introdução de Gru Jr. traz uma nova camada de complexidade emocional, enquanto os novos vilões adicionam frescor e desafios inéditos à trama. A mistura de humor característico, momentos tocantes e ação empolgante é uma fórmula que tem cativado audiências de todas as idades. Além disso, a direção garante que a essência original será mantida, ao mesmo tempo em que introduz inovações para encantar o público.

A franquia alcançou uma legião de fãs de todas as idades desde o primeiro filme em 2010. Parte desse reconhecimento se deve a sua abordagem de temas importantes no mundo contemporâneo, como paternidade e adoção. Os filmes anteriores exploraram a jornada emocional de Gru ao tentar ser um bom pai para suas três filhas adotivas e agora será para o seu filho biológico. Essa dinâmica familiar complexa adiciona uma camada de profundidade à narrativa, mostrando o crescimento pessoal do protagonista e destacando a importância do amor e da aceitação na formação de uma família.