Miá Mello apresenta ‘Mãe Fora da Caixa’ em Goiânia

Com muito humor e sinceridade, a atriz Miá Mello traz o espetáculo “Mãe Fora da Caixa”, que trata dos desafios e dilemas da maternidade, pela primeira vez em Goiânia com duas únicas sessões, no dia 12 de novembro, às 17h e 19h30, no Teatro Goiânia

Os ingressos já estão em pré-venda e o público pode fazer a reserva por meio do site Cultura Reservas (https://www.culturareservas.com/miamelo). Basta informar seu nome completo, contatos e a quantidade de bilhetes que deseja reservar. Dessa forma é possível garantir seu ingresso em primeira mão, sem o risco de que se esgotem.

Sobre o show

O espetáculo estreou em 2019 no Rio de Janeiro para uma temporada de oito semanas, que se transformaram em seis meses. Sucesso absoluto de público por onde passa, lotava o Teatro das Artes, em São Paulo, quando teve sua temporada interrompida em março de 2020 pela pandemia, mas retomado após dois anos com o mesmo alcance e sucesso.

A peça, inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, tem direção de Joana Lebreiro e texto de Cláudia Gomes (roteirista da Rede Globo e criadora do blog Humor de Mãe).

Na trama, uma mulher que já tem uma filha com sete anos aguarda ansiosa em seu banheiro pelo resultado de um novo teste de gravidez. “A grande sacada da peça para mim se passa nesses cinco minutos em que a protagonista está no banheiro. São instantes em que cabe uma vida inteira, o mundo de pensamentos, as lembranças, os pensamentos contraditórios. É isso que acontece na cabeça e no coração de uma mãe e que tentamos trazer para a encenação”, revela a diretora Joana Lebreiro.

Uma das maiores dificuldades da mãe contemporânea é o acúmulo de tarefas, conta a atriz Miá Mello. “Temos essa sobrecarga mental provocada pela cobrança de ter que fazer um monte de coisas: ser boa mãe, ser boa profissional, ver as amigas, estar com o marido, ir ao mercado etc. Tem aquele bom e velho ditado que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia. E cada vez estamos mais isolados em uma ilha de nossas famílias modernas. A peça tem essa força de mostrar que não estamos sozinhas de verdade. Eu começo dizendo que não é a minha história, mas que, sem dúvida, poderia ser. E pode ser a história de muita gente, existe um grande poder de identificação”, explica.

Serviço: Miá Mello em Goiânia

Data: 12/11

Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252 - St. Central, Goiânia - GO)

Ingressos: https://www.culturareservas.com/miamelo