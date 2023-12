Micael Borges celebra sucesso de Jefinho em “Fuzuê”

Cantor e compositor desde pequeno, Micael Borges de 34 anos vibra com a chance de dar vida a um músico na novela "Fuzuê", como Jefinho Sem-Vergonha. Feliz por unir suas duas paixões, cantar e atuar, Micael celebra a oportunidade na carreira.

“Sou músico desde pequeno, venho de um projeto, o Nós do Morro, que fica lá no Vidigal. Sempre tive contato com a música, e poder unir minhas duas paixões, que é cantar e atuar, é o melhor dos mundos. Amo fazer personagens musicais, porque me possibilitam colocar em prática esse meu outro lado”.

O artista, inclusive, é o compositor da primeira música de trabalho de Jefinho na dupla com Luna (Giovana Cordeiro) na novela das sete: "Quando eu te vejo" já está disponível nas plataformas musicais e é sucesso na ficção e também na vida real