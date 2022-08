Michael Jackson brasileiro é atração no Mirage Circus, em Goiânia

“Um fã que, ao imitar o ídolo, descobriu que podia ser artista”. É assim que Rodrigo Teaser, mais conhecido como o Michael Jackson brasileiro, se define. Em Goiânia para o Tributo ao Rei do Pop, atração no Mirage Circus nestas quinta e sexta-feira (11 e 12), ele garante um espetáculo mágico, uma oportunidade de voltar no tempo ao som dos hits do astro norte-americano.

Teaser é dançarino, cantor e compositor, mas foi imitando o ídolo que ele fez, recentemente, uma turnê nos Estados Unidos. A semelhança física, a voz, a caracterização e as coreografias impecáveis fazem do artista um dos maiores covers de Michael Jackson.

Assim como na turnê norte-americana, o tributo promete ser nostalgia pura. Clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White estão entre as canções que serão interpretadas ao vivo na voz de Teaser. Tudo com muita dança, é claro.

Coreógrafo

Ao longo de sua carreira. Teaser trabalhou com Lavelle Smith Jr, coreógrafo que atuou por anos com o próprio Michael Jackson. Nos Estados Unidos, seu espetáculo contou o diretor de voz e uma ex-guitarrista do rei do pop. Uma conquista e tanto para o jovem que começou a imitar o ídolo ainda menino, aos 9 anos.

Para o ator Marcos Frota, proprietário do Mirage Circus, o Tributo ao Rei do Pop tem tudo a ver com o picadeiro. “Uma das coisas que eu mais admirava na obra do Michael Jackson é o encontro da música dele com o imaginário infantil. Tudo que ele fez envolveu muito a imaginação sob o ponto de vista do ritmo, do figurino, dos clipes. As crianças prestavam atenção no trabalho dele. A vinda do Rodrigo Teaser é para celebrar essa mágica do Michael neste lugar que é o circo”, diz.

Frota destaca que, além de celebrar “essa mágica” que é a obra do Michael, o tributo é uma oportunidade para ver de perto o trabalho de Teaser, “um menino brasileiro que está enchendo a gente de orgulho, com uma agenda cheia no Brasil e com as portas abertas para uma agenda internacional”.

O Tributo ao Rei do Pop terá entrada promocional, com valores que variam de de R$ 20 a R$ 240. Além de pagar o ingresso, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados para ONGs de assistência social a serem definidas pela Prefeitura de Goiânia.



SERVIÇO

Rodrigo Teaser em Tributo ao Rei do Pop

Local: Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping.

Data: quinta e sexta-feira (11 e 12 /8)

Informações: www.miragecircus.com.br