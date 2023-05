Mike Tyson diz que Jamie Foxx teve um AVC antes de ser internado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Amigo próximo de Jamie Foxx, o ex-boxeador Mike Tyson acabou dando informações sobre o estado de saúde do ator, internado em abril enquanto gravava uma comédia para Netflix, em Atlanta, Estados Unidos. A internação aconteceu por uma complicação de saúde, que ainda não foi revelada pela família nem pelos médicos, só que o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados aos 20 anos, em 1986, contou o que teria acontecido com o astro de Hollywood.

"Ele não estava se sentindo bem. Disseram que foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Não tenho ideia do que aconteceu exatamente com ele", contou ao PCB Podcast sobre o ator, que teria sido escolhido para interpretá-lo em uma série biográfica.

Tyson, 56, ainda esclareceu que não sabia se a informação era verdadeira, mas achava estranho o silêncio da família e desconversou. " Escute, não podemos antecipar nossa próxima respiração. Não sabemos quando vamos morrer", refletiu o ex-atleta. "Coisas ruins podem acontecer".

Foxx, 55, foi internado no dia 11 de abril, após uma emergência médica. Em maio, a família do ator divulgou um pedido de oração, após três semanas de internação. No dia 6 de maio, a revista People chegou a divulgar que estado de saúde de Jamie era estável após "complicações médicas" e não corria risco de vida. No entanto, dias depois, o site RadarOnline chegou a dizer que a família se preparava para o pior.

No dia 12 de maio, contrariando a notícia, Corinne Foxx, filha do ator, disse que o pai não estava mais hospitalizado. No último dia 15, o TMZ divulgou que Jamie está em uma clínica de reabilitação para auxiliar na recuperação. O espaço é especializado em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer, ainda segundo o site.