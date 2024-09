Milton Guedes realiza show em Goiânia nesta quinta-feira (19)

Considerado um dos artistas mais respeitados no mercado musical, o talentoso Milton Guedes desembarca em Goiânia, onde viveu por anos, para uma apresentação imperdível. Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, a partir das 20h, o cantor apresenta seu show no Circuito Literário do Teatro Sesc de Goiânia, com ingressos à venda no site Sympla.

Com um repertório recheado de sucessos que marcaram sua carreira e canções que se tornaram ícones da boa música nacional e internacional, o seu show traz uma mistura de estilos musicais. O espetáculo, que garante a diversão do público de todas as idades, proporciona uma experiência única com hits de Tim Maia, Djavan, Michael Jackson, Stevie Wonder e mashups de Roberto e Erasmo Carlos e Black Eyed Peas, Beyoncé e Fábio Jr, entre outros.

"Estou muito feliz por me apresentar em Goiânia, que é uma terra que respira música, cultura brasileira. Vamos fazer um show animado, com a energia lá no alto. Será uma noite maravilhosa. Espero por você!”, se anima o artista.

Multitalentoso, Milton Guedes se destaca por sua voz marcante e o domínio dos instrumentos musicais. Ao longo de sua trajetória, colaborou com grandes nomes da música brasileira e internacional, consolidando-se como um dos artistas mais respeitados e queridos do país. Como cantor, Milton segue agenda de shows por todo o país.

Serviço - Milton Guedes em Goiânia-GO

Dia: 19 de setembro, quinta-feira

Horário: a partir das 20h

Local: Teatro Sesc Centro - Rua 15, 178-298 Setor Central - Goiânia, GO

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/circuito-literario-show-milton-guedes/2626034?share_id=copiarlink&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYYe3TznxvnwaI1iKB6Wo1mQtcuA9-yzulCwmb--MllPFgLOHiqJ0WDx3E_aem_dCU4w0woheuL8B6SIR9TFw&referrer=l.instagram.com&share_id=whatsapp