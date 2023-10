Minissérie "Rensga Hits" é gravada em shopping de Goiânia

O Mega Moda Park, shopping de moda atacadista localizado na Região da 44 - segundo maior polo de moda do país, em Goiânia, foi cenário para a gravação da segunda temporada da série "Rensga Hits!" (TV Globo/TV Anhanguera). A captação aconteceu no dia 27 de setembro e mobilizou mais de 50 figurantes e uma equipe técnica de aproximadamente 100 pessoas, além das atrizes protagonistas Lorena Comparato e Fabiana Karla.

Para Tássia de Carvalho, gerente de Marketing do Grupo Mega Moda, receber a equipe da minissérie, uma vez que a série é ambientada em Goiânia e conta a história de jovens talentos goianos, é um marco para o shopping. “O Mega Moda Park está em um importante pólo de moda que recebe clientes de todo o Brasil. Ficamos muito felizes em poder ser cenário para essa gravação", disse.

"Rensga Hits!" tem conquistado o público com seu enredo envolvente e uma trilha sonora que captura a essência da música sertaneja. A série é produzida pela Glaz Entretenimento e é uma criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, e o elenco, contando com as também protagonistas Alice Wegmann e Deborah Secco.

A primeira temporada estreou na GloboPlay em 2022 e recentemente foi exibida na TV Globo. No dia seguinte à estreia na TV, o elenco anunciou que as gravações da segunda temporada já estavam em andamento.