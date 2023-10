Miss mirim de Aparecida de Goiânia conquista destaque internacional

Natural de Aparecida de Goiânia, Luyara Angel, de apenas 8 anos, vem se destacando no cenário nacional e internacional do mundo da moda. Mesmo com pouca idade, Luyara já se mostra muito talentosa e vem fazendo história como modelo, influenciadora digital e agora como a nova Miss Universo Mirim.

Sua jornada começou cedo, por volta dos 6 anos, gravando vídeos e posando para fotos numa plataforma de influenciadores digitais, a Goiás Digital Influencer (GDI). Depois de participar do concurso Miss Cinderela em Goiás, a pequena foi coroada Miss Brasil Dream International, na disputa realizada em São Paulo.

“No início foi um hobby que partiu totalmente dela. Ela sempre gostou de desfiles e coisas assim, e casou bastante com a personalidade dela”, explica Thiago Cotrim, jornalista, radialista e papai coruja da jovem miss.

Apoio da família

No início de outubro, Luyara, que mora no Setor Terra Prometida, teve a experiência de passar oito dias em Arequipa, no Peru.

Por lá, competiu com candidatas peruanas, da Colômbia e da Venezuela, e conquistou o 1º lugar no Miss Universo Mirim. A cerimônia de premiação em solo peruano ocorreu no dia 7 deste mês. “Esse prêmio para ela representa muito, é a compensação de todo o esforço e trabalho”, afirma Thiago Cotrim.

Segundo ele, a garota dá um show em cima e fora das passarelas. A menina é destaque, também, nos estudos. Esse, inclusive, é um dos requisitos exigidos pelas agências de modelos: estar regularmente matriculado e ser um aluno dentro da média. A jovem é aluna do ensino fundamental de um colégio em Aparecida de Goiânia.

Os pais de Luyara fazem questão de acompanhar e apoiar a jovem. “Fazemos tudo, estamos sempre ao lado dela trabalhando, ajudando e fazendo o possível para que atinja seus objetivos”, destaca Thiago Cotrim, acrescentando que a pequena tem como referências a Miss Universo Maria Victoria Vieira e a top Gigi Hadid.