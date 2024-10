Mister M. lamenta morte de Cid Moreira

Sucesso na década de 1990 no Fantástico, o ilusionista americano Mister M. lamentou a morte de Cid Moreira nesta quinta-feira (3).

Em entrevista à Globonews, Val Valentino, verdadeiro nome do mágico mascarado, disse que até hoje as pessoas imitam a voz do jornalista quando o encontram.

"Eu pessoalmente amo muito o Cid, assim como todo o Brasil", disse Valentino. "Quando as pessoas me encontram, imitam a voz dele. Sempre falam comigo sobre ele. Somos como uma dupla. É como perder um companheiro. Cid Moreira, sabemos que você está aí em cima. Obrigado", falou o mágico.

O quadro de Mister M. no Fantástico, narrado por Cid Moreira, era um hit de audiência. O ilusionista revelava o segredo por trás dos truques mais comuns feitos pelos mágicos. A atração rendeu processos contra a Globo movidos por associações profissionais, que alegavam que Valentino estragava seus truques.