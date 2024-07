MIT Catalão tem programação especial para o público infanto-juvenil em julho

As férias da juventude em Catalão, a cerca de 260 quilômetros, de Goiânia, prometem ser bem animadas. A Mostra Internacional de Teatro de Catalão (MIT Catalão), tem início nesta quarta-feira (10) e segue até sexta-feira (12), com uma série de espetáculos voltados para toda a família.

As apresentações são gratuitas e acontecem sempre às 20 horas, no Auditório Paulo de Bastos Perillo da UFCat, mas os ingressos precisam ser retirados antecipadamente pelo perfil @mitcatalao no Instagram, ou via Sympla (www.sympla.com.br/produtor/mitcatalao).

Abre a programação nesta quarta-feira (10), a artista argentina Julia Sigliano, com a peça "El mundo de Dondo". O espetáculo leva a uma viagem profunda e sensível através das perguntas sobre o significado da vida.

Na quinta-feira (11), é a vez do grupo o grupo Zabriskie, de Goiânia, e um dos principais de teatro infantil do Brasil, apresentar "Segredos", uma peça que conta a história dos palhaços Juca Mole e Ana Banana (foto), que resolvem compartilhar os seus segredos um com o outro.

Por fim, encerrando as apresentações na sexta-feira (12), a Oitis Produções Culturais traz o espetáculo "Berenice e Soriano", dirigido por Fernanda Viana, atriz do Grupo Galpão, e escrita por Manuela Dias, autora de novelas e séries da Rede Globo. A peça conta a história de Berenice, que tem um sabiá chamado Soriano, em uma aventura que une dança e música ao vivo.

OFICINA

O evento também promove neste mês a oficina “Primeiro Olhar - Iniciação ao Teatro”- realizada pelo diretor, produtor cultural e professor de teatro, Dill Diaz, de Brasília (DF). A atividade formativa acontece, entre os dias 15 e 17 de julho, das 18h30 às 21h30, e será totalmente gratuita.