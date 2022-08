Modelo goiana de 6 anos vence Mini Miss Universo na Colômbia

A modelo mirim Charlotte Moroni, de 6 anos, venceu o concurso Mini Miss Universo nesta segunda-feira (22), em Cartagena das Índias, na Colômbia. Nascida em Edéia, a 120 km de Goiânia, a criança ficou entre as três melhores competidoras em todas as categorias disputadas.

O evento recebeu 30 participantes de diversos países. Na etapa final, Charlotte conquistou a inédita coroa para o Brasil. Em março deste ano, a menina havia vencido o Pequena Miss Brasil, em Curitiba. Este título a classificou para representar o país no Mini Miss Universo. Carolina Moroni Cury, mãe da modelo mirim, conta que a preparação começou ainda aos 4 anos de idade.

“Começamos um trabalho longo. A Charlotte conheceu muitos lugares, fez muitos ensaios fotográficos até participar do Pequena Miss Brasil, onde ela foi vencedora. E a partir daí a gente começou um trabalho bem mais intenso para o internacional”, explica.

Entre as atividades da modelo estão as aulas de espanhol. Na prova de talentos, a criança apresentou um monólogo escrito pelo preparador de misses Paulo Filho inteiramente na língua. A apresentação esteve entre as três melhores da competição.

Para além das obrigações profissionais, Carolina conta que a menina se diverte bastante nos intervalos: “Nós sempre levamos ela a parques para que ela possa passear, se divertir durante o processo, para que não seja uma coisa muito pesada por conta da idade”.

Vitoriosa no Mini Miss Universo, ChayChay, como é conhecida, quer seguir crescendo no meio: “Ela gosta do mundo miss. É uma coisa apaixonante porque ela realmente se sente uma princesa quando ela se veste com aqueles vestidos e desfila. É uma coisa que ela gosta de fazer”.