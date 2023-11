Monica de 'Friends' presta homenagem a Matthew Perry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Courteney Cox se juntou nesta terça-feira (14) ao coro de homenagens do elenco da série "Friends" ao ator Matthew Perry, morto no mês passado aos 54 anos. A artista trabalhou muito próxima a Perry no programa, com os dois formando um casal na história à partir do fim da quarta temporada.

Cox fez seu depoimento em uma publicação no Instagram, acompanhada de um vídeo de bastidores do seriado de comédia.

"Eu sou grata por todos os momentos que tive com você, Matty, e sentirei a sua falta para sempre", escreveu a atriz em seu perfil. "Quando você trabalha com alguém de maneira tão próxima como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que você gostaria de compartilhar."

Cox ainda descreveu o trabalho que ela e Perry fizeram logo no começo do relacionamento de seus personagens, respectivamente Monica e Chandler. A filmagem mostra como os artistas retrabalharam a cena da primeira noite de amor juntos, que no início era para ser algo pontual. O sucesso do evento com os fãs, porém, levou os produtores a oficializar o relacionamento.

A atriz é o segundo membro do elenco de "Friends" a se pronunciar sobre a morte de Perry nas redes sociais. Ainda nesta terça, Matt LeBlanc, que vive o Joey na série, também postou em seu perfil uma homenagem ao ator.

Perry foi encontrado morto na banheira de sua casa no último dia 28 de outubro. A causa da morte não foi identificada, mas a autópsia já descartou uma overdose de fentanil e metanfetamina.