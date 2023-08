Morre a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos. A notícia foi confirmada pela TV Globo, que informou que ela estava internada no Rio de Janeiro após ser diagnosticada com câncer de pulmão em dezembro de 2022.

A artista tinha mais de 50 anos de carreira e fez sucesso nas novelas com papéis como Violeta em "O Casarão" (1976), a Marta de "Ti Ti Ti" (1985), Armênia em "Rainha da Sucata" (1990) e Filomena Ferreto de "A Próxima Vítima" (1995). Um de seus papéis mais marcantes foi no seriado "Sai de Baixo", como a socialite Cassandra.

CARREIRA

Aracy Balabanian nasceu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso, em fevereiro de 1940. Segundo a TV Globo, a atriz é filha de imigrantes armênios e passou a morar em São Paulo ainda criança.

Foi na capital paulista que Aracy teve o primeiro contato com o teatro. "Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades", diz em entrevista publicada pelo site da emissora.

Após enfrentar a resistência do pai, Aracy estreou na TV Globo com a novela "O Primeiro Amor" (1972), de Walther Negrão. Ela interpretou a psicóloga Giovana, que disputou o amor de Luciano (Sérgio Cardoso) com Paula (Rosamaria Murtinho) e Maria do Carmo (Tônia Carrero).

O primeiro papel de destaque na TV veio com Gabriela, do programa infantil "Vila Sésamo" (1973). Já como protagonista, Aracy gravou as novelas "Corrida do Ouro (1974)" e "Bravo! (1975)".

Entre 1986 e 1988, a atriz participou de duas novelas da Rede Manchete. Após fazer parte dos elencos de "Mania de Querer" (1986) e "Helena" (1987), ela retornou à Globo para "Que Rei Sou Eu?" (1989).

Um dos principais papéis da artista veio em "A Próxima Vítima" (1995). Ela interpretou Filomena Ferreto durante a exibição do sucesso da TV Globo. Antes, Aracy fez grande sucesso com o papel de dona Armênia em "Rainha da Sucata" (1990). Ambas foram escritas por Silvio de Abreu.

A carreira de Aracy ficou marcada pela personagem Cassandra em "Sai de Baixo". Durante o programa de humor que permaneceu no ar por seis anos, a artista contracenou com Miguel Falabella (Caco Antibes), Luís Gustavo (Vavá), Marisa Orth (Magda), Tom Cavalcante (Ribamar) e grande elenco.

Após o sucesso do humorístico, Aracy ainda atuou nas novelas "Sabor da Paixão" (2002), "Da Cor do Pecado" (2004), "A Lua me Disse" (2005), "Eterna Magia", (2007), "Passione" (2010), "Cheias de Charme" (2012), "Saramandaia" (2013), "Geração Brasil" (2014), "Sol Nascente" (2016) e "Pega Pega" (2017).

Em 2019, atuou em "Sai de Baixo - O Filme". Naquele mesmo ano, trabalhou no especial de fim de ano da TV Globo, "Juntos a Magia Acontece".