Morre a cantora Diana, aos 76 anos

A cantora Diana, conhecida como ‘a cantora apaixonada do Brasil’, morreu nesta quarta-feira (21), aos 76 anos, no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada pelo filho na casa onde vivia em Araruama, Região dos Lagos na região fluminense.

Diana iniciou sua carreira na década de 70 e ganhou notoriedade com a música "Porque Brigamos". A canção alcançou sucesso significativo e foi regravada por diversos artistas, incluindo a dupla Chitãozinho e Xororó.uma A canção é uma versão da música "I Am.. I Said...", de Neil Diamond. A faixa fez parte do álbum Diana, que foi produzido por Raul Seixas.

Segundo o herdeiro nas redes sociais, a artista sofreu uma parada cardíaca, chegou a ser encaminhada para a UPA, mas chegou sem vida na unidade.

“Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, e das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil”, escreveu o filho, André Iorio em sua conta no Facebook.

Não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento da artista.