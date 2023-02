Morre a jornalista Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (2), aos 73 anos. Ícone da TV, ela estava internada tratando um câncer, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura.

A jornalista e apresentadora estava afastada do programa Globo Repórter há cerca de três meses, por conta do tratamento. Glória trabalhava no programa há 12 anos, com o última edição apresentada por ela em 5 de agosto de 2022.

No ano de 2019, Gloria foi submetida a uma cirurgia de emergência para retirar um tumor no cérebro. Logo depois, a apresentadora ainda fez um tratamento com a radioterapia e imunoterapia.

Quem era Glória Maria

Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro e estudou em colégios públicos, sempre se destacando. Ao Memória Globo, a apresentadora relembrou: “Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”.

A estreia como repórter ocorreu em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Na TV Globo, trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio. No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo.

Um dos programas que mais marcaram a figura de Glória foi o Fantástico. A partir de 1986, a jornalista integrou a equipe do programa dominical, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Ela ganhou notoriedade pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, e por entrevistas com celebridades como Harrison Ford, Nicole Kidman, Michael Jackson, Leonardo Di Caprio e Madonna.

A jornalista também marcou história quando, em 2007, ao lado do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues, realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira.