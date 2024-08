Morre Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, aos 86 anos

O músico Rubens Antonio da Silva, o Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5), aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há dez dias, se recuperando de um infarto.

“Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, diz nota publicada no perfil do Instagram de Caçulinha.

O velório e o sepultamento foram no mesmo local: a Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital .

Homenagem

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, lamentou a morte a morte do músico. Os dois trabalharam juntos por mais de duas décadas no "Domingão do Faustão".

Faustão destacou a importância musical de Caçulinha. “Um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade”, disse o apresentador.

“Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos um convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante!”, completou Faustão.

Após encerrar a parceria com Faustão, Caçulinha passou a trabalhar na TV Gazeta. Ele assumiu o piano no programa apresentado por Ronnie Von em 2015. O artista deixou a atração em março de 2019 e não voltou a trabalhar na TV.