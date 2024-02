Morre Carl Weathers, o Apollo 'Doutrinador' da franquia 'Rocky', aos 76 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carl Weather, conhecido por interpretar Apollo Creed -no Brasil, 'Doutrinador'- na franquia "Rocky" e por suas participações em "O Predador" e, mais recentemente, na série "The Mandalorian", morreu na quinta-feira (1º), aos 76 anos. De acordo com sua família, o ator morreu enquanto dormia.

"Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária", escreveram seus familiares em um comunicado. "Através de suas contribuições para o cinema, televisão, artes e esportes, ele deixou uma marca permanente e é reconhecido em todo o mundo e em todas as gerações. Ele era um amado irmão, pai, avô, parceiro e amigo."

Weather nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 1948. Antes de ator, se dedicou aos esportes. Jogou futebol americano pela Universidade Estadual de San Diego, onde se graduou em artes cênicas. Em 1970, assinou com o time Oakland Raiders -hoje rebatizado como Las Vegas Raiders- e jogou duas temporadas na NFL, a liga americana de futebol americano.

Trocou o futebol americano pela atuação ainda nos anos 1970, com participações em séries de TV como "Good Times", "Kung Fu", "S.W.A.T." e "O Homem de Seis Milhões de Dólares". Interpretou papéis menores em filmes como "Bucktown" e "Friday Foster," e séries como "Starsky e Hutch - Justiça em Dobro", todos do diretor Arthur Marks.

Ao longo de sua carreira, atuou em mais de 75 filmes e programas de televisão.

Seu papel mais conhecido é como Apollo Creed, campeão mundial de boxe até então imbatível que perde para Rocky Balboa, o protagonista interpretado por Sylvester Stallone, no filme de 1976. Weathers voltou a aparecer na franquia em "Rocky 2 - A Revanche", de 1979, "Rocky 3 - O Desafio Supremo", de 1982, e "Rocky 4", de 1985, em que seu personagem morre no ringue.

Em "O Predador", de 1987, Weathers chamaria a atenção no elenco masculino por sua dinâmica com o protagonista, vivido por Arnold Schwarzenegger no auge do seu estrelato em Hollywood. Uma cena de cumprimento entre os dois, logo no começo da história, viralizaria anos depois nas redes sociais.

Outro papel de destaque na carreira do ator foi na comédia "Um Maluco no Golfe", de 1996. Na comédia protagonizada por Adam Sandler, Weathers fazia um golfista famoso que precisou se aposentar após perder a mão durante um ataque de crocodilo.

Em seu perfil no Instagram, Sandler lamentou a morte do ator. "Todo mundo amava ele. Minha mulher e eu vivemos os melhores momentos com ele toda vez que nos encontrávamos", escreveu o ator.

Mais recentemente, Weathers chamou a atenção do público por sua participação na série "The Mandalorian", do Disney+. O ator viveu o líder de uma comunidade em diversos episódios do programa derivado da franquia "Star Wars". Ele também dirigiu dois episódios do seriado.

"The Mandalorian" foi a última incursão de Weathers pela direção, numa carreira que foi prolífica na televisão. O artista comandou episódios de séries populares nos Estados Unidos como o remake de "Havaí Cinco-0" e "Chicago Med".